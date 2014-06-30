Клімкін: Країни ЄС обіцяли ратифікувати угоду якнайшвидше

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу Інтер, пише Українська правда.

"Технічні питання завжди є, саме про них і будуть консультації", - сказав він.

Говорячи про імплементацію угоди про асоціацію з ЄС, Клімкін запевнив, що питання зараз полягає не в тому, що хтось планує відкласти цей процес.

"Ми готуємо документи відповідно до внутрішньодержавних процедур. Критичне питання - і так робили всі нові члени ЄС підготувати національний план з її імплементації", - зазначив міністр.

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За його словами, у президента України вперше в історії був прецедент - спілкування з главами держав і урядів у форматі 28 плюс один.

"Всі вони запевняють нас, що спробують ратифікувати угоду найближчим часом", - запевнив Клімкін.

Він підкреслив, що питання, які належать до компетенції ЄС, можуть застосовуватись тимчасово, для них не потрібно ратифікації національними парламентами.

До них, наприклад, належить зона вільної торгівлі.

Міністр нагадав, що Україна домовилась з країнами ЄС про перехід 2 фази безвізового режиму.

"Це означає, що ми здійснили всі ключові реформи, які для цього потрібні, почати повною мірою видавати біометричні паспорти. Сподіваюсь, найближчими днями, тижнями, місяцями цей процес набуде дійсно широких масштабів", - наголосив Клімкін.

Говорячи про можливий термін застосування безвізового режиму, він відзначив, що орієнтиром може бути січень-лютий наступного року.