В ОБСЄ не виключають зміни конфігурації моніторингової місії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Віднні заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

Прес-конференція була присвячена питанню звільнення спостерігачів місії ОБСЄ, які утримувалися у заручниках бойовиками на сході України.

За словами Хуга, реагуючи на ситуацію у сфері безпеки, ОБСЄ може змінити конфігурацію місії, але продовжить свою присутність у Луганській та Донецькій областях.Читайте такожТерористи звільнили спостерігачів ОБСЄ в Луганській області

«Реагуючи на ситуацію у сфері безпеки, ми можемо змінити конфігурацію наших команд, але ми продовжимо нашу присутність в обох регіонах України. Станом на сьогодні у складі 10 моніторингових команд у нас перебувають 250 спостерігачів із 40 країн-учасниць. Ми очікуємо на той день, коли ми зможемо працювати на повну силу. Але для того, щоб це сталося, потрібен ряд покращень. Нам потрібно, щоб зникли зброя та контрольно-пропускні пункти, і нам потрібна свобода пересування», - сказав він.

Представник ОБСЄ наголосив, що місія «має намір залишатися, тому що важливо допомогти Україні».

За словами Хуга, безпека його колег є предметом «занепокоєння номер один». «Ми сподіваємося, що деескалація на сході України продовжиться. Ми закликаємо всі сторони до максимального утримання і ми хочемо побачити край кровопролиттю», - наголосив він.Читайте такожПорошенко просить ОБСЄ слідкувати за виконанням мирного плану

Коментуючи на прохання журналістів повідомлення про загибель російського телеоператора під Донецьком, представник ОБСЄ сказав: «Місія багато разів закликала всі сторони утримуватися. Ми хочемо бачити кінець пролиттю крові у східній Україні, поважати свободу пересування та права журналістів. Це не завдання місії - давати оцінку, чи підтримується припинення вогню. У нас є команди у Донецьку і Луганську. І якщо команда буде спостерігати порушення припинення вогню, вони будуть про це доповідати».