Терористи намагалися підірвати потяг з боєприпасами на ділянці Київ-Харків

17:51, 30 червня 2014
Політика
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Співробітники СБУ затримали п’ятьох учасників терористичної групи, які планували підірвати залізничну колію на ділянці руху Київ - Харків. 

СБУ затримала терористів-підривників / СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, організатором групи був 45-річний харків’янин, який діяв під безпосереднім керівництвом диверсанта Ігора Бєзлєра на прізвисько «Бєс». Від свого «куратора» терорист отримав завдання організувати підрив потяга з артилерійськими боєприпасами. 

Всіх членів банди було затримано в момент закладення вибухівки під колію. У них було вилучено 0,5 кг тротилу, електродетонатори, елементи живлення. 

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Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) і ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Зловмисники взяті під варту – їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів.

СБУ затримала терористів при спробі підірвати колію / СБУ

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