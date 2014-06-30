Терористи намагалися підірвати потяг з боєприпасами на ділянці Київ-Харків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, організатором групи був 45-річний харків’янин, який діяв під безпосереднім керівництвом диверсанта Ігора Бєзлєра на прізвисько «Бєс». Від свого «куратора» терорист отримав завдання організувати підрив потяга з артилерійськими боєприпасами.

Всіх членів банди було затримано в момент закладення вибухівки під колію. У них було вилучено 0,5 кг тротилу, електродетонатори, елементи живлення.

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Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) і ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Зловмисники взяті під варту – їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів.