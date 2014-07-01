У вівторок Путін виступить з програмною заявою щодо України - ЗМІ

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на заяву Кремля, основною темою стануть питання захисту національних інтересів Росії та зміцнення основ і засад міжнародних відносин.

Експерти очікують від Путіна програмних заяв у зв'язку з кризою в Україні та погіршенням відносин із Заходом.

"Йтиметься про пріоритетні завдання, що стоять перед російською дипломатією, - зміцнення миру; підтримання глобальної та регіональної стабільності та безпеки; просування зовнішньополітичних пріоритетів РФ; розвиток взаємовигідного співробітництва з іноземними партнерами", - наголошується у повідомленні.

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Зустрічі у подібному форматі проводяться раз на два роки, їх метою є уточнення завдань російської зовнішньополітичної служби з урахуванням особливостей поточної ситуації та внутрішніх процесів в країні.

У 2012 році Путін торкався питання інтеграції на пострадянському просторі, в тому числі з Україною, полегшення надання російського громадянства колишнім громадянам СРСР, а також проблематику відносин з США, зокрема, в галузі економіки та оборони, розвитку зв'язків з Китаєм, Індією та Євросоюзом.