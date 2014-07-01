Росія продовжує пропускати через закриті КПП на кордоні людей і вантажі - прикордонники
02:56, 01 липня 2014Політика
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Триває невиконання прикордонною службою ФСБ РФ угод в частині припинення пропуску осіб та вантажів у тимчасово закритих пунктах пропуску в Луганській і Донецькій областях.
Росія продовжує пропускати через закриті КПП на кордоні людей і вантажі / dpsu.gov.ua
Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби України.
"Станом на 30 червня рішенням Кабінету Міністрів України припинено рух у 9 пунктах пропуску, які знаходяться в зоні конфлікту, а саме: міжнародних - 5 (автомобільних - 4, залізничних - 1), місцевих - 4", - повідомили у відомстві.
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Раніше стало відомо, що відзначаються систематичні порушення незаконно утвореними озброєними формуваннями режиму припинення вогню в зоні АТО і сталися напади терористів на підрозділи Державної прикордонної служби.
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