Росія продовжує пропускати через закриті КПП на кордоні людей і вантажі - прикордонники

Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби України.

"Станом на 30 червня рішенням Кабінету Міністрів України припинено рух у 9 пунктах пропуску, які знаходяться в зоні конфлікту, а саме: міжнародних - 5 (автомобільних - 4, залізничних - 1), місцевих - 4", - повідомили у відомстві.

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Раніше стало відомо, що відзначаються систематичні порушення незаконно утвореними озброєними формуваннями режиму припинення вогню в зоні АТО і сталися напади терористів на підрозділи Державної прикордонної служби.