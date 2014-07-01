Саакашвілі: Для Путіна мирні переговори - це просто "ширма"
Екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі вважає, що перемир'я на Донбасі російський президент Володимир Путін використовує для нарощування військової техніки на Сході.
Про це він сказав сьогодні перед засіданням РНБО, під час неофіційної зустрічі з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.
"План Путіна - і це думка не лише моя, але більшості зарубіжних експертів, полягає в нарощуванні кількості бронетехніки і артилерії в Донбас, перекидання ще кількох тисяч російських військовослужбовців під виглядом "добровольців", і розв'язуванні широкомасштабних бойових дій в Донбасі", - заявив Саакашвілі.
На думку колишнього президента Грузії, терористи провокуватимуть артилерійські обстріли міст, навіть якщо Україна буде зберігати режим припинення вогню.
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"Для Путіна мирні переговори - це просто "ширма", і він буде грати в цю гру як мінімум до серпня. Дуже небезпечно легітимізувати бандитів шляхом переговорів. З кожним днем таких переговорів тисячі біженців покидають Донбас, припиняється будь-яка ділова активність, і економічна криза призводить до зростання числа безробітних", - підкреслив він.
"Путін хоче зубожіння регіону, щоб поповнити сили російських найманців місцевими знедоленими людьми. У найближчі 4-6 тижнів, якщо Україна не приступить до негайних дій, Росія спровокує бійню в Донбасі, і постарається створити осередки бойових дій в інших регіонах України", - прогнозує політик.
Саакашвілі переконаний, що Путін не зможе перемогти Україну, якщо та використає хоча б 10% свого потенціалу.
"Тому що мільйони українців здатні поламати будь-які плани Кремля. Україна повинна діяти, і гра Путіна розсиплеться разом з уламками радянської імперії", - наголосив він.