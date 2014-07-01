Саакашвілі: Для Путіна мирні переговори - це просто "ширма"

Про це він сказав сьогодні перед засіданням РНБО, під час неофіційної зустрічі з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"План Путіна - і це думка не лише моя, але більшості зарубіжних експертів, полягає в нарощуванні кількості бронетехніки і артилерії в Донбас, перекидання ще кількох тисяч російських військовослужбовців під виглядом "добровольців", і розв'язуванні широкомасштабних бойових дій в Донбасі", - заявив Саакашвілі.

На думку колишнього президента Грузії, терористи провокуватимуть артилерійські обстріли міст, навіть якщо Україна буде зберігати режим припинення вогню.

Читайте такожСаакашвілі радить Порошенку не припиняти АТО і не піддаватися на провокації РФ

"Для Путіна мирні переговори - це просто "ширма", і він буде грати в цю гру як мінімум до серпня. Дуже небезпечно легітимізувати бандитів шляхом переговорів. З кожним днем таких переговорів тисячі біженців покидають Донбас, припиняється будь-яка ділова активність, і економічна криза призводить до зростання числа безробітних", - підкреслив він.

"Путін хоче зубожіння регіону, щоб поповнити сили російських найманців місцевими знедоленими людьми. У найближчі 4-6 тижнів, якщо Україна не приступить до негайних дій, Росія спровокує бійню в Донбасі, і постарається створити осередки бойових дій в інших регіонах України", - прогнозує політик.

Саакашвілі переконаний, що Путін не зможе перемогти Україну, якщо та використає хоча б 10% свого потенціалу.

"Тому що мільйони українців здатні поламати будь-які плани Кремля. Україна повинна діяти, і гра Путіна розсиплеться разом з уламками радянської імперії", - наголосив він.