У полоні бойовиків помер голова луганської "Просвіти" - ЗМІ

У полоні бойовиків проросійського угруповання «ЛНР» помер історик, викладач Луганського державного університету, голова обласної організації «Просвіта» Володимир Семистяга.

Про це повідомляє журналіст Всеволод Філімоненко таінші луганські користувачі соціальних мереж, передає Радіо Свобода. Читайте такожТерористи звільнили з полону донеччанина, викраденого 2 червня 23 червня бойовики затримали 64-річного Семистягу і утримували в будівлі облдержадміністрації. Викладач мав проблеми з серцем, увечері 27 червня стався черговий напад. Протягом кількох днів бойовики приховували інформацію про смерть Володимира Семистяги. Очікується, що сьогодні тіло передадуть родичам.

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