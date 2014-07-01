Із фракції КПУ вийшли 6 депутатів - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив під час засідання парламенту.

За його словами, це Володимир Кудря, Олександр Зубчевський, Василь Самойленко, Олександр Голуб, Сергій Гончаров, Олександр Присяжнюк.

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