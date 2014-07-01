Консультації щодо врегулювання ситуації на Донбасі можуть пройти в Мінську - Геращенко

Народний депутат, уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко не виключає, що наступне засідання трьохсторонньої робочої групи щодо врегулювання ситуації на сході України відбудеться в Мінську (Білорусь).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко заявила в коментарі журналістам.

За її словами, йдеться про відновлення роботи “так званої трьохсторонньої робочої групи”. “І не виключено, що чергове засідання цієї контактної групи буде проведено не на сході України, а, можливо, це буде Мінськ”, - підкреслила Геращенко.

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За її словами, необхідно створити всі умови для роботи цієї групи, в якій Україну представлятиме колишній президент України Леонід Кучма.

На уточнююче запитання журналістів, чи планує президент України введення воєнного стану на сході України, Геращенко чітко не відповіла, а лише зауважила, що “відновлено АТО і це рішення підтримується і військовими, і цивільним населенням”.

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За її словами, основне завдання - необхідно зробити все для того, щоб якнайменше постраждали мирні жителі на сході України.