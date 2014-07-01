РНБО закликає громадян не повідомляти в соцмережах про переміщення техніки і сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Не робіть, будь-ласка, фото- і відеозйомку переміщення наших військ і не викладайте це у соцмережі, оскільки це працює на руку бойовиків”, - сказав Лисенко.

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Водночас, за його словами, якщо громадяни передаватимуть інформацію про місця перебування бойовиків, то керівництво АТО буде за це дуже вдячне.