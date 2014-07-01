РНБО закликає громадян не повідомляти в соцмережах про переміщення техніки і сил АТО
13:07, 01 липня 2014Політика
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У Раді національної безпеки та оборони закликають журналістів і громадян не знімати та не викладати у соціальні мережі зображення переміщення техніки і сил, які задіяні в антитерористичній операції на сході України.
Журналістів і громадян закликають повідомляти про переміщення військ / "Голос України"
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
“Не робіть, будь-ласка, фото- і відеозйомку переміщення наших військ і не викладайте це у соцмережі, оскільки це працює на руку бойовиків”, - сказав Лисенко.
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Водночас, за його словами, якщо громадяни передаватимуть інформацію про місця перебування бойовиків, то керівництво АТО буде за це дуже вдячне.
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