Військові чиновники валять одне на одного провину за катастрофу Іл-76 - Куніцин
Військові керівники звинувачують один одного в катастрофі збитого терористами літака в Луганську, де загинули 49 людей.
Про це у вівторок розповів журналістам член ТСК з розслідування трагедії Сергій Куніцин.
Як пише УП, комісія не опитала всіх відповідальних військових, оскільки частина з них знаходиться в зоні бойових дій.
"Ми володіємо інформацією про те, хто робив заявку, хто давав команди, на те, щоб таким чином військові були доставлені в аеропорт"
За словами Куніцина, військові керівники перекладають провину одне на одного за принципом "моя хата скраю".
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"Проте, я думаю, що ми розберемося і встановимо істину. Попередній звіт комісії скоріше всього буде оприлюднено за декілька засідань", - сказав депутат.
Як відомо, в ніч з 13 на 14 червня терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил України Іл-76, який заходив на посадку в аеропорту Луганська. Загинули 49 людей.
Повідомлялося, що у тимчасовій слідчій комісії ВР припускають, що однією з причин знищення літака Іл-76 в Луганську може бути зрада на найвищому рівні і будуть шукати зрадників в Генштабі.