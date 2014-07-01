Бойовики штурмують Донецьке облуправління міліції, одного правоохоронця вбито

Начальник обласного УВС Костянтин Пожидаєв всередині будівлі, повідомляють Новини Донбасу.

Станом на 13.25 частина будівель захоплені терористами, які взяли в заручники міліціонерів. Двоє постових міліціонерів поранено.Читайте такожБіля облуправління МВС у Донецьку обстріляли автомобілі, є поранені

"Восьма рота" це одне із силових підрозділів терористичної організації "Донецька народна республіка" і знаходиться в офісі Донецької обласної організації Партії регіонів за адресою бульвар Шевченка, 2. Цей офіс був переданий ПР у користування "роті" на початку березня, повідомляє видання.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України з боку міліції є один загиблий.

"Також кілька є поранених, у тому числі два співробітника поранені важко", - зазначили у відомстві.

Також за повідомленням департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, в результаті перестрілки поранено п'ять осіб.