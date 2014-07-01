Рада постпредів ЄС повернеться до питання третьої фази санкцій проти Росії через тиждень

До цього питання вони знову повернуться у понеділок чи вівторок, 7-8 липня, повідомив у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН європейський дипломат, коментуючи результати засідання.

„Вони (постійні представники країн ЄС) не будуть рекомендувати переходити до третього етапу – економічних санкцій, будуть спостерігати за розвитком ситуації. Вони зазначають, що зараз спостерігаються зусилля з виконання висунутих вимог, тому ухвалено рішення почекати”, - сказав співрозмовник агентства.

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"Тоді до списку імен другої фази (особи, які підпали під заборону в’їзду та замороження активів), можливо, додадуть ще декілька прізвищ. Також відбудеться дискусія про економічні санкції. Але зараз вони почекають”, - додав він.