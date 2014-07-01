ГПУ виявила факти розкрадання військового майна на суму 27 млн грн

Як говориться в повідомленні на сайті ГПУ, в ході перевірок виявлено численні факти втрат озброєння та військової техніки на державних підприємствах, переданих у 2011 році від Міністерства оборони до підпорядкування державному концерну «Укроборонпром».

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В повідомленні підкреслюється, що "на 17 підприємствах концерну встановлено відсутність 189 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки, розукомплектування 440 одиниць авіаційної, артилерійської та іншої техніки".

Відсутність "інвентаризації цього майна та його належного обліку призвело до втрат зазначених матеріальних ресурсів вартістю понад 27 млн грн, а також негативно вплинуло на стан обороноздатності держави", говориться в повідомленні.

За даним фактом ГПУ порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу ("службова недбалість, неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки").