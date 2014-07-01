Переселенці з зони АТО виїжджають у сусідні райони Донеччини - ОДА

Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

Це переселенці в основному із Слов'янська і Краматорська. Для виявлення представників цієї категорії громадян проводиться широка роз'яснювальна кампанія.

Читайте такожВ Дніпропетровській області зареєстровано понад тисячу переселенців з Донбасу та Криму У Дебальцевому представники органів місцевого самоврядування надають сприяння в оформленні документів переселенцям для отримання пенсій, соціальної допомоги і матеріальних виплат, виділених облрадою. Документи тут подали 130 тих, хто цього потребує.

Аналогічна робота здійснюється й в інших містах і районах (Дружківка, Шахтарськ, Ясинуватський район). Крім того, організовано зібрання продуктів харчування і одягу для переселенців.