Терористи заявили про готовність до мирних переговорів - ЗМІ

Про це заявив журналістам у Донецьку "прем'єр-міністр" так званої ДНР Олександр Бородай, пише РИА Новости.

"Ми враховуємо думку МЗС РФ та ОБСЄ. І, враховуючи цю думку, уряд ДНР заявляє про готовність продовжити подальші консультації про припинення вогню, якщо буде на те готовність протилежної сторони", - сказав він.

За його словами, один з каменів спотикання в призначенні дати консультацій - місце зустрічі.

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"Консультаційна група в умовах неприпинення вогню, мабуть, побоюється їхати в Донецьк", - сказав він і додав, що гарантує максимальну безпеку всім учасникам консультацій, якщо вони приїдуть до Донецька.