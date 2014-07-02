У Луганську за добу під час збройних зіткнень поранено двох осіб – міськрада

11:26, 02 липня 2014
Політика
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За минулу добу в Луганську сталося кілька збройних зіткнень, у результаті яких було поранено двох осіб.

REUTERS

Як повідомляється на офіційному сайті Луганської міської ради, в результаті осколкового поранення на вулиці Тракторній постраждав чоловік, його госпіталізовано до міськлікарні № 8.Читайте такожУ Луганську створено антикризовий центр для безпеки жителів

Ще одна людина отримала вогнепальне поранення у Кам’янобродському районі міста - її доставлено до обласної лікарні.

За даними відділу з питань захисту населення і території від надзвичайних ситуацій департаменту забезпечення життєдіяльності міста Луганської міськради, сьогодні вранці у школу №14 у кварталі Шевченка потрапив снаряд, в результаті зруйновано запасний вхід до школи, ведуться роботи.

На земельну ділянку житлового будинку №63 по вулиці Станіславського впав елемент боєприпасу. У результаті сталося загоряння сухої трави і огорожі. Потерпілих немає, пожежу усунуто, елемент снаряда було вилучено. Також сталося обвалення даху і частини фасаду кинутої будівлі на вулиці Свердлова. Жертв немає.

Усі комунальні і екстрені служби міста працюють у штатному режимі, функціонує громадський транспорт, працюють продуктові магазини, аптеки і заправки, запевняють у міськраді.Читайте такожЛуганчани - терористам: валіть в Росію, інакше будемо стріляти в спину

Як повідомляв УНІАН, сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що аеропорт Луганська відрізано від підтримки основних сил антитерористичної операції, підходи до нього заміновано проросійськими бойовиками.

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