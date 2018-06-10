Ігор Кріль: Наші політики часто біжать в інший бік, коли смажений когут клює їм у м’яке місце

30 січня ряд ЗМІ поширив інформацію про те, що прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко в інтерв’ю телеканалу “Євроньюз” у Брюсселі не заперечувала проти можливого об`єднання БЮТ і Партії регіонів в одній коаліції. На запитання, чи може таке відбутися, глава уряду нібито відповіла: “Може, але на умовах нашої команди”. Учора сама Тимошенко спростувала цю інформацію, заявивши, що може вести переговори з Партією регіонів виключно як опозиційною політичною силою. На наші запитання відповідає народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Ігор Кріль.

Пане Ігорю, під час формування коаліції демократичних сил щодо Вас звучали звинувачення про те, що ви є прихильником “широкої коаліції”…

Ну, ви не знайдете ніде мого висловлювання про те, що я є прихильником “широкої коаліції”... Моя позиція була пов’язана з засадами формування коаліції демократичних сил. Я її заявляв відкрито і чесно.

Упевнений, що наші дії з колегами-депутатами, які мали таку саму позицію, призвели до створення більш ефективної коаліції. Ми підписали коаліційну угоду, проголосували за спікера, за обрання Юлії Тимошенко прем’єр-міністром і за склад Кабміну, проголосували за бюджет. Це конкретні факти і наші конкретні дії. Усе інше – вигадки недобросовісних політиків.

Як Ви прокоментуєте розтиражоване висловлювання Юлії Тимошенко про начебто можливу коаліцію БЮТ з Партією регіонів?

Дуже легко українські політики розвертаються і біжать в іншу сторону, коли смажений когут починає клювати їм у м’яке місце...

Хочеться нагадати лише одну з найбільш промовистих тез, яку на початку жовтня 2007 року виголосила Юлія Тимошенко: «Створення будь-якої коаліції з Партією регіонів є створенням політичного даху для мафії, і в такому дійстві БЮТ ніколи участі не братиме. В особі БЮТ наш народ має надійного захисника честі, гідності, національних інтересів, національної ідентичності й суверенітету країни, і ніщо не змусить нас зрадити. Якщо раптом щось трапиться і широку коаліцію буде створено, БЮТ піде в опозицію, і сам відстоюватиме те, за що боровся. Ми вважаємо, що коаліція з Партією регіонів була б зрадою країни, оскільки загрожує самій національній незалежності України. Ніякі посади, економічні преференції тощо не замінять позиції нашої політичної сили».

А тепер…

Ви вважаєте, що коаліція БЮТ і Партії регіонів можлива? Що це було сказано серйозно?

Про це свідчить оприлюднення інформації ЗМІ про те, що Юлія Тимошенко вважає можливою коаліцію БЮТ з Партією регіонів та реакція вже на наступний день Партії регіонів про готовність вступити в переговори зі створення “широкої” коаліції з БЮТ. Це підтверджує думку про те, що запеклі політичні опоненти в складних для себе політичних умовах можуть «знаходити в собі мужність» та виявляти бажання щодо знаходження спільних політичних інтересів...

Нічого не міняє те, що вчора Юлія Володимирівна відхрестилася від своїх слів, заявивши, що її неправильно зрозуміли. Це чергова контртеза для людей, котрі й надалі «повинні вірити» в непогрішність планів БЮТ.

Фактом є те, що слова пролунали... І відповідь іншої сторони почута.

Тому все можливе… А тим більше в політиці. Згадайте голосування БЮТ за антиконституційний закон про Кабмін у січні минулого року...

На Вашу думку, що ж це за умови, які змушують провідних українських політиків так різко “розвертатись в інший бік”?

Для Партії регіонів усе зрозуміло – з’явилася надія на повернення втраченої влади й усього, що з нею пов’язано...

А для чого це Юлії Тимошенко? Якось нелогічно... Створено коаліцію, яка всупереч багатьом прогнозам обрала її прем’єр-міністром. Відкрито шлях для накопичення електорального потенціалу. У чому ж, по-Вашому, проблема?

Упевнений, що Юлія Володимирівна як досвідчений політик знає ціну своїм проблемам. І розуміє, що самим піаром їх не розв’язати. Тому шукає нового союзника, з яким хоче розділити частину наслідків цих проблем.

Але в цьому контексті виникає запитання про моральність заяв лідерів БЮТ і особисто Юлії Тимошенко під час та після виборів 2007 року. Я думаю, люди зроблять правильні висновки.

Записав Аркадій Рильов