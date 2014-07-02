Протягом доби сили АТО звільнили від бойовиків три населені пункти на Донбасі
Речник інформаційного центру РНБО також зазначив, що протягом доби сили АТО завдали цілеспрямованих ударів по 120-ти об’єктах терористів на сході України.
Протягом доби сили антитерористичної операції завдали цілеспрямованих ударів по 120-ти об’єктах терористів на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.
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«Протягом доби сили АТО завдали цілеспрямованих ударів по 120-ти раніше розвіданих об’єктах терористів, знищивши велику кількість живої сили бойовиків та військової техніки», - сказав речник РНБО.
Він також нагадав, що за добу українські військові звільнили від бойовиків три населені пункти: Закотне, Старий Караван та Брусівку.
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«Повністю знищено табір терористів, втрати живої сили рахується сотнями», - зауважив Лисенко.