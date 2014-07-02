З полону терористів на Луганщині визволили трьох жителів Полтавської області - ОДА



Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», сказав голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук.

Він зазначив, що на прохання спецслужб не може розголошувати прізвища тих, кого звільнили. Очільник області також звернувся до журналістів із проханням поки що не брати інтерв’ю у рідних, аби не нашкодити операції зі звільнення решти заручників.

Бугайчук повідомив: усі хлопці, які мали поранення, зараз почуваються значно краще, загрози їхньому життю немає. Один із визволених полтавців – свободівець. Також стало відомо про смерть активіста, якого тримали в полоні. Його тіло нині перебуває в моргу Луганська. У східних регіонах країни терористи продовжують утримувати полонених із Полтавщини.

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«Ми постійно контактуємо з центром Антитерористичної операції, але поки що втішних новин немає, триває робота зі звільнення земляків. Вдячні спецслужбам та афганцям за виконану роботу», – наголосив керівник ОДА.

Свободівець також закликав громадськість і журналістів у разі надходження інформації про полонених повідомляти владу чи безпосередньо СБУ, бо чим більше інформації про викрадених людей з’являється у ЗМІ, тим складніше потім визволяти заручників. «Треба усвідомлювати, що на території Донецької та Луганської областей діють майже 30 бандформувань. Це не ідейні борці, а звичайнісінькі бандити, які заробляють на торгівлі «живим товаром», тобто на людях. Тому я дуже прошу громадських активістів, які їздять на схід, возять допомогу армії – координуйте свої дії з владою і військовими. Бо інакше ви можете стати легкою здобиччю для терористів», – застеріг Бугайчук.