Порошенко підкреслює важливість діалогу з Верховною Радою та Урядом



Як повідомляє прес-служба Глави держави, про це він сказав під час зустрічі з лідерами депутатських фракцій та груп Верховної Ради.

Він назвав такий діалог важливим фактором реалізації свого мирного плану. «У цих особливих умовах як ніколи потрібні єдність і взаєморозуміння гілок влади», - наголосив Президент.

Порошенко повідомив, що визначився з кандидатурою свого представника в Кабінеті міністрів. За його словами, це буде людина, яка глибоко розуміє економічні процеси і проблеми та виступає проти популістських рішень, які шкодять країні.

Під час зустрічі Президент наголосив також на важливості реалізації мирного плану для Донбасу, ключовим пунктом якого є децентралізація. Порошенко підкреслив, що саме для проведення комплексної реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади він вніс на розгляд парламенту законопроект змін до Конституції, який отримав підтримку суспільства. Глава держави наголосив, що під час виборчої кампанії він проїхав з проектом змін до Конституції всі регіони України і обіцяв громадянам передати більше повноважень суспільству.

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«Запропонований проект Конституції не збільшує повноважень ні Президента, ні парламенту, ні Уряду, натомість збільшує повноваження українського суспільства, яке продемонструвало свою політичну зрілість і відповідальність», - наголосив Президент.

Замість глав обласних та районних державних адміністрацій функцію контролю виконуватимуть представники Президента, яким ”буде поставлена головна мета – збереження країни, її соборності, цілісності, і я чекаю від Уряду та парламентської більшості підтримки проекту Конституції, який отримав схвальну оцінку мільйонів громадян під час наших зустрічей на десятках площ у всіх регіонах», - сказав Глава держави.

Також Президент наголосив, що ця реформа сприятиме зменшенню чиновництва, а значить – допомагатиме боротьбі з корупцією.

Порошенко торкнувся і питання парламентських виборів, яке, за його словами, залишається на порядку денному як актуальне. «Вибори до парламенту відповідають очікуванням суспільства», - сказав Президент, відзначивши, що виступає за пропорційну систему виборів за відкритими списками.