На Донеччині знищені терористи, які обстріляли блокпост з машини з білим прапором

"Бойовиками підступно було скоєно напад на один із блокпостів українських військових. Терористи пересувалися на громадському транспорті з білим прапором. Наблизившись до блокпосту, бойовики відкрили вогонь із стрілецької зброї. У відповідь терористи отримали гідну відсіч. Нападники були знищені", - йдеться у повідомлення прес-служби АТО, яку цитує ТСН.

Також повідомляється, що 2 липня 18 військовослужбовців сил АТО були поранені та одна людина загинула.

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