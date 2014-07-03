На Донеччині знищені терористи, які обстріляли блокпост з машини з білим прапором
10:15, 03 липня 2014Політика
0 0
Підрозділи сил АТО знищили автомобіль з бойовиками, які обстріляли блокпост на півдні Донецької області. Подія сталася 2 липня, повідомляє прес-центр АТО.
REUTERS
"Бойовиками підступно було скоєно напад на один із блокпостів українських військових. Терористи пересувалися на громадському транспорті з білим прапором. Наблизившись до блокпосту, бойовики відкрили вогонь із стрілецької зброї. У відповідь терористи отримали гідну відсіч. Нападники були знищені", - йдеться у повідомлення прес-служби АТО, яку цитує ТСН.
Також повідомляється, що 2 липня 18 військовослужбовців сил АТО були поранені та одна людина загинула.
Читайте такожУ Краматорську маршрутний автобус потрапив під обстріл: 4 людини загинули, 5 - поранені
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter