Українські силовики відбили атаку терористів на пункт пропуску «Маринівка» - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу.

«Терористи продовжують атаки на прикордонників. Вчора був здійснений обстріл та спроба захопити пункт пропуску «Маринівка», атаку було відбито», - заявив він.

Також Лисенко зазначив, що «українські військові продовжують встановлювати контроль та організовувати оборону на ділянках українсько-російського кордону в межах Луганської та Донецької областей».

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«Після вчорашнього мінометного обстрілу пункту пропуску «Новоазовськ» у Донецькій області його територію було обстежено саперами та виявлено ще дві міни, які не розірвалися. Обидві міни знешкоджено», - зауважив речник РНБО. «На даний час пункт пропуску працює в штатному режимі», - додав Лисенко.