Порошенко: Угода про асоціацію - лише перший крок розвитку співробітництва з Європою

Як повідомляє прес-служба президента України, про це йдеться у його звернені до учасників конференції «Європейський вектор України: вплив на бізнес».

Порошенко нагадав, що лише тиждень тому брав участь в історичній події для України, підписуючи економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС.

«Тепер я несу відповідальність за те, щоб європейський вибір України став постійною реальністю, а не короткою ілюзією», - наголосив Президент.

За його словами, підписання цієї Угоди – лише перший крок.

«В нас є величезний потенціал у сільськогосподарській та харчовій промисловості, і ми сподіваємось, що Угода та дерегуляція, яку ми впроваджуємо в цій сфері, сприятимуть реалізації цього потенціалу. Інші перспективні сфери – це машинне та виробниче обладнання, інфраструктура, ІТ та енергетика, включаючи сланцевий газ, який потребує нових ринків, можливостей та інвестицій», - сказав президент.

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Порошенко підкреслив, що український уряд налаштований впровадити широкий спектр політичних та економічних реформ для того, щоб інвестиції в Україну стали позитивним досвідом з меншими ризиками. Серед цих зусиль буде боротьба з корупцією, дерегуляція бізнесу, судова реформа та реформа правоохоронних органів.

«Ми вже вжили заходів для стабілізації наших бюджетних коштів, забезпечивши фінансову підтримку з боку МВФ, ЄС та США. Плануються подальші кроки для посилення стабілізації та ефективності банківської системи», - наголосив він.

Порошенко пообіцяв, що в Україні докладатимуться зусилля для перетворення держави в один з найбільш привабливих та перспективних ринків, що розвиваються в Європейському регіоні.