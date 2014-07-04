ВР ухвалила закон про гарантії для мобілізованих студентів, аспірантів та викладачів
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до законів України «Про освіту та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо гарантій для студентів, аспірантів, педагогічних, науково-педагогічних працівників (№ 4889).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 308 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом передбачено зберегти місця навчання у навчальних закладах для тих осіб, що призвані для проходження військової служби під час мобілізації в особливий період; зберегти додаткові види соціального і матеріального забезпечення студентам, аспірантам; надати право на відстрочку для складання екзаменаційної сесії та державної атестації у навчальних закладах на період проходження ними військової служби.
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Також передбачено зберегти місце роботи, посаду і попередній середній заробіток педагогічному чи науково-педагогічному працівнику у зв’язку із проходженням ним військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період; зменшити розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг для осіб, які перервали навчання у навчальних закладах у зв’язку з їхнім призовом під час мобілізації з урахуванням перерваного та оплаченого строку навчання.