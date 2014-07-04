ВР ухвалила закон про гарантії для мобілізованих студентів, аспірантів та викладачів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 308 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено зберегти місця навчання у навчальних закладах для тих осіб, що призвані для проходження військової служби під час мобілізації в особливий період; зберегти додаткові види соціального і матеріального забезпечення студентам, аспірантам; надати право на відстрочку для складання екзаменаційної сесії та державної атестації у навчальних закладах на період проходження ними військової служби.

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Також передбачено зберегти місце роботи, посаду і попередній середній заробіток педагогічному чи науково-педагогічному працівнику у зв’язку із проходженням ним військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період; зменшити розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг для осіб, які перервали навчання у навчальних закладах у зв’язку з їхнім призовом під час мобілізації з урахуванням перерваного та оплаченого строку навчання.