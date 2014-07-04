Україна переживає період найвищого піднесення духу - дипломат

Про це він заявив під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

За словами дипломата, це відбувається саме в тоді, коли Україна втратила Крим і може втратити ще якусь частину території.

"Якщо повернутися до соціології, то це, мабуть, період найвищого піднесення українського духу. Це той період, коли український народ, нація сформована як така, що готова ціною життя відстоювати власні ідеали територіальну цілісність своєї держави", - зазначив Яременко.

"За цим етапом прийде наступний. Який він буде? Українці очікують, що буде рішуче відстоювання національної гідності в міжнародних масштабах. Українці готові захищати свою державу, що не було фактом ще кілька років тому", - наголосив дипломат.