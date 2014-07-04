Вночі терористи обстрілювали позиції АТО з танків, мінометів і "Граду"

Про це повідомляє група «Інформаційний Опір».

Зокрема, з БМ-21 «Град» обстріляно блок-пост сил АТО в Луганській області. Українські військовослужбовці в результаті обстрілу не постраждали.

2 танка терористів обстріляли блок-пост АТО в Донецькій області. Пошкоджені 2 одиниці бронетехніки, інформація щодо втрат особового складу уточнюється.

Читайте такожТерористи знову обстріляли аеропорт в Луганську

Мінометному обстрілу піддалися позиції сил АТО в аеропорту «Луганськ» та на аеродромі поблизу м. Краматорськ. Серед українських військовослужбовців жертв немає.