Вночі терористи обстрілювали позиції АТО з танків, мінометів і "Граду"
08:28, 04 липня 2014Політика
0 0
Минулої ночі терористи здійснили напади на позиції сил АТО.
"Град" обстріляв блокпост АТО / Міноборони
Про це повідомляє група «Інформаційний Опір».
Зокрема, з БМ-21 «Град» обстріляно блок-пост сил АТО в Луганській області. Українські військовослужбовці в результаті обстрілу не постраждали.
2 танка терористів обстріляли блок-пост АТО в Донецькій області. Пошкоджені 2 одиниці бронетехніки, інформація щодо втрат особового складу уточнюється.
Читайте такожТерористи знову обстріляли аеропорт в Луганську
Мінометному обстрілу піддалися позиції сил АТО в аеропорту «Луганськ» та на аеродромі поблизу м. Краматорськ. Серед українських військовослужбовців жертв немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter