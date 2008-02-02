ГП “Пора” заявляє про зникнення в Санкт-Петербурзі українського політолога Сергія ТАРАНА.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ГП “Пора” Мар`яна ПОЧТАР, зник директор Міжнародного Інституту демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень „Соціовимір" С.ТАРАН, який мав намір взяти участь у з`їзді російських профспілок у Санкт-Петербурзі.

За даними М.ПОЧТАР, “учора пізно увечері С.ТАРАН повідомив, що його без пояснення причин затримали в аеропорту Пулково-1 та перевезли до Пулково-2. Після чого телефонний зв`язок з ним пропав, а сам Сергій на зв`язок не виходить”.

Відомо, що інших членів делегації – представників Незалежних профспілок України - затримано не було, зазначає прес-служба.