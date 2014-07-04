Вибух в одеському військкоматі кваліфікували за статтею "теракт"

Як повідомили УНІАН у Суворівському райвідділі Одеського міського управління ГУ ГУМВС в Одеській області, о 3.30 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що біля Суворовського військкомату, що розташований на території селища Шевченка-3, стався вибух.Читайте такожВ Одесі СБУ затримала двох терористів ДНР

Слідчо-оперативна група Суворовського райвідділу міліції на місці події встановила, що в результаті вибуху пошкоджені зовнішня стіна, а також частково зруйновані перекриття між підвальним приміщенням і першим поверхом будівлі. Вибуховою хвилею з першого по третій поверх вибито шибки. Також вибуховою хвилею частково вибиті шибки на третьому і п’ятому поверхах житлового будинку, що розташований поряд. При цьому жодних слідів займання не виявлено, від вибуху ніхто не постраждав. Причина вибуху встановлюється.

При огляді прилеглої до будівлі військкомату території виявлено і вилучено кілька пластикових предметів невстановленого походження, які будуть направлені до НДЕКЦ для проведення експертного дослідження.

За даним фактом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) ККУ. Вживаються заходи із встановлення осіб, причетних до здійснення цьго правопорушення.Читайте такожАваков: в Одесі запобігли декільком терактам

Як повідомляв УНІАН, у Суворовському районі Одеси о 3.33 4 липня у триповерховій будівлі, де розташовані дорожньо-експлуатаційне управління і Суворовський районний військовий комісаріат, стався вибух. За даними ДСНЧ, у результаті вибуху постраждала одна людина, яка була госпіталізована. Вибухом також частково пошкоджено фундамент будівлі.