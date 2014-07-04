СБУ відкрила кримінальне провадження щодо керівника Прикордонної служби ФСБ Росії
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно керівника Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації Володимира Кулишова, якому інкримінують підтримку та фінансування терористів на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.Читайте такожРосійські прикордонники розстріляли 300 бойовиків, які намагалися повернутися до РФ - РНБО
"Сьогодні СБУ, наш слідчий відділ у Луганській області розпочав кримінальне провадження за всі ті факти, про які знає вся світова спільнота та громадяни України. Відповідно до законодавства України, Кримінально-процесуального кодексу нашої держави розпочато кримінальне провадження стосовно керівника Прикордонної служби РФ. Він має посаду першого заступника директора Федеральної служби безпеки Росії, генерал-полковник. Розпочато кримінальне провадження разом із доказами... Ми будемо інкримінувати фінансування і підтримку тероризму на території України, незаконне переправлення зброї для використання терористичними організаціями в Донецькій та Луганській областях", - сказав Наливайченко.