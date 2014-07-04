У Миколаївці сили АТО звільнили понад сотню заручників, які кілька діб сиділи в підвалі

Міністр оборони України Валерій Гелетей та командувач Національної гвардії Степан Полторак доповіли президенту України про звільнення від бойовиків селища Миколаївка, що знаходиться у безпосередній близькості від Слов’янська Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається, операція, в якій були задіяні бійці Збройних сил, Національної гвардії, батальйону «Київ-1» та спецпризначенці, проходила під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка.

Читайте такожСили АТО взяли під контроль Миколаївку під Слов'янськом - Аваков

В ході операції у полон захоплено більш як 50 бойовиків, серед яких є громадяни Росії, на чолі з лідером на прізвисько «Скорпіон». Звільнено 150 жінок та дітей, які понад дві доби знаходились у підвалі Будинку культури Миколаївки та яких бойовики збиралися використати в якості живого щита.

«У бойовиків почалася паніка. Звільненим заручникам запропонують можливість оздоровлення», - говориться в повідомленні.

Президент України відзначив високий рівень проведення бойової операції. «Наша мета – мир, але ми змушені воювати задля досягнення цієї мети», - наголосив глава держави.

Читайте такожУ Миколаївці військові знищили півтори сотні терористів, у місті немає світла

Президент підкреслив, що, згідно з його мирним планом, який був підтриманий керівниками інших країн, протягом дії режиму припинення вогню бойовики мали можливість обрати мир – здати зброю, звільнити заручників, повернутися до мирного життя або залишити територію країни. «Вони обрали війну, тож ми будемо на це відповідати», - сказав Порошенко.