В Краматорськ намагаються прорватися дві колони терористів зі Слов'янська

Як повідомляють "Вести" з посиланням на 95-ю аеромобільну бригаду, яка базується на горі Карачун, супротивник намагається покинути Слов'янськ і сховатися в Краматорську.

"Дві колони терористів пробиваються зі Слов'янська до Краматорська. По них гасить наша артилерія", - розповів учасник АТО.

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Нагадаємо, жорстокі бої точилися в четвер між Краматорськом та Слов'янськом. Таким чином, сили АТО намагаються розділити сили ДНР двох міст. У 95-й аеромобільній бригаді, яка перебуває на горі Карачун між містами, сказали: третю добу стрільба тут не припиняється.