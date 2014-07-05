Родичі полоненої української льотчиці втратили з нею зв'язок

Як повідомляє ТСН, вони не виключають, що її вже вивезли в Росію.

У Міноборони заявляють, що їм теж не відомо, де терористи утримують полонену. Переговори з бойовиками "ЛНР" і "ДНР" зі звільнення Савченко зірвалися, а про причини в Міноборони не говорять.

Як відомо, Надія Савченко воювала в Донбасі у складі батальйону "Айдар" і була взята в полон бойовиками "ЛНР", коли прийшла на допомогу пораненим побратимам.

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20 червня бойовики опублікували відео з допитом українського офіцера. 33-річна Надія родом з Києва. Вона - старший лейтенант. 10 років присвятила армії. Служила в Іраку.

За її словами, в АТО прийшла добровольцем.

"Я давала присягу захищати народ України і територіальну цілісність України", - сказала Савченко.