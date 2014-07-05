Терористи з ПЗРК та мінометів обстріляли луганський аеропорт - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луганський журналіст Всеволод Філімоненко.

За його інформацією, близько першої години ночі терористи почали обстріл аеропорту.

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"Почалася атака ЛНР-івців на аеропорт Луганська. 4 танки і 20 чеченів (яких зі слів Н. Станко немає в Луганську) збройні ПЗРК і мінометами 2Б24, ведуть обстріл аеропорту. Ще година такої атаки і аеропорт зрівняють із землею. Підтримки української авіації чомусь немає", - написав журналіст.