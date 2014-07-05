Прокуратура взялася за компанію, яка не хоче повертати Міноборони 16 вертольотів

Прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері відкрито кримінальне провадження за фактом неповернення Міністерству оборони 16 вертольотів, які перебувають в оренді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, відомством до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період з боку службових осіб приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що військовою частиною А0105 із вказаним акціонерним товариством 18 червня 2003 року укладено договір про оренду 16 вертольотів Мі-8.

У подальшому до цього договору укладено 8 додаткових угод, якими пролонговано його дію. Рішенням міністра оборони України № 6525/з від 21 червня 2012 р. договір оренди вертольотів продовжено до 2016 року. 8 жовтня 2013 р. додатковою угодою № 9 до договору строк оренди продовжено до 31 грудня 2021 р.

Водночас, договором передбачено повернення вертольотів у разі настання форс-мажорних обставин.

За словами прокурора Центрального регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Юрія Війтєва, потреба Збройних сил України у вказаних вертольотах виникла у зв’язку з проведенням на території Донецької та Луганської областей антитерористичної операції, в якій задіяні ЗСУ. Військовою частиною А0105 надіслано до ПАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти» кілька листів про повернення вертольотів, однак у цьому зазначеним товариством відмовлено.

Розпочато досудове розслідування.