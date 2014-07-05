Порошенко підписав указ про нагородження воїнів за визволення Слов’янська

21:37, 05 липня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження українських воїнів, які особливо відзначилися при визволенні Слов’янська та інших населених пунктів.

Фото: УНИАН

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Будуть відзначені бійці 79-ї та 95-аеромобільних бригад, 25-ї та 80-ї повітряно-десантної бригад, окремого загону спецпризначення - солдат Анатолій Абласов, старший солдат Степан Дубенецький, майор Олег Апостол, майор Максим Миргородський, майор Андрій Ткачук, майор Віктор Івчук.Читайте такожПрезидент: звільнення Слов’янська - знакова подія у боротьбі за відновлення цілісності України

«Вся Україна має пишатися своїми захисниками, а країна має знати героїв в обличчя», - наголосив глава держави.

Президент від імені українського народу подякував батькам і родинам, які виховали таких героїв.

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