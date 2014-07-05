На Луганщині відбулися зіткнення між чеченцями і козаками

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», сьогодні в Червонопартизанську (Луганська область) весь день йшли озброєні зіткнення між бойовиками двох терористичних угруповань.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Зокрема, відносини зі зброєю в руках з'ясовували чеченці з «армії Мозкового» і «гайдеївці» (козача сотня).

Читайте такожЗМІ: Збитки від боїв на Луганщині значно перевищили мільярд гривеньБойові зіткнення між двома групами терористів фіксувалися і в місті, і за його межами. Бойовики одного з угрупувань відкрили безладний мінометний вогонь по кількох напрямках - по жіночій колонії, шахті, що була поряд, а також у бік держкордону.