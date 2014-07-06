Терористи втратили більше 20 людей у зіткненні з силами АТО під Донецьком - Семенченко

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook командир батальйону Донбас Семен Семенченко.

"Сьогодні вранці, в безпосередній близькості від Донецька силами батальйону "Донбас", "Дніпро-2", 93 бригади ЗСУ України проводилася розвідка з метою коригування артилерійського вогню. О 7 годині ранку змішана розвідгрупа вступила в бій з підрозділами батальйону "Восток", - написав він.

За словами Семенченка, батальйону "Восток" було завдано істотної шкоди в живій силі і техніці.

Читайте такожУ Костянтинівці встановили український прапор - комбат «Донбасу»"Загальні втрати противника понад 20 осіб, з боку розвідгрупи втрат немає, легкі поранення отримали бійці "Дніпро-2" та "Донбасу". Хотілося б подякувати артилеристов за професіоналізм, а керівництво ЗСУ за підтримання високої боєготовності військ. Останнім часом стали дуже професійними і чіткими дії ВСУ. Слава Україні!", - написав він.

Також він повідомив, що після закінчення бою до місця сутичок підтяглися бойовики зі Слов'янська.

"P.S. до моменту відходу до місця бою потягнулися підрозділи батальйону "Сєвєр" ( терористи, які втекли зі Слов'янська), які ще три години вели шквальний вогонь по порожній зеленці. Передаємо привіт і побажання берегти патрони для подальшої роботи. Кущів у Донецьку багато, може не вистачити", - написав Семенченко.