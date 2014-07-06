Турчинов пророкує зниження рейтингу Путіна на Сході України до мінус 70%

Про це заявив голова Верховної Ради Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Інтер", пише Українська правда.

"Ці дослідження ще раз підтверджують брехливість та підступність російської пропаганди, яка розповідає, що всі мешканці Донецької та Луганської областей мріють від’єднатися від України або приєднатися до Російської Федерації", - сказав він.

За його словами, це неправда, адже більшість громадян хочуть жити у мирі, жити в Україні.

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Завдання влади - звільнити їх від терористів, російських найманців, які сьогодні практично тероризують Донбас, - додав він.

Коментуючи результати опитування щодо рівня довіри мешканців Донбасу президентові Росії, Турчинов нагадав, що приблизно рік тому цей показник досягав 70%.

"І те, що цей показник знижується зараз до 34%, то ще місяць-другий, і буде мінус 70% - тобто недовіра до цієї людини, яка фактично винна в тих жахливих подіях, які сьогодні відбуваються в Донецькій та Луганській областях", - підкреслив український спікер.