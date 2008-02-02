Російський журналіст отримав політичний притулок в Україні

Колишній журналіст російської "Новой газеты", нині головний редактор "Вечерних вестей" Олександр Косвінцев отримав статус біженця в Україні, повідомив представник Державної міграційної служби Львівської області.

Косвінцев попросив політичного притулку в Україні на початку лютого 2007 року. Він заявив, що після серії репортажів про кримінальні зв`язки губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, його переслідують російські правоохоронні органи.

Косвінцев довгий час працював в газетах Кемерова, і в "Новой газете".

Російський журналіст заявляв, що у разі відмови в наданні йому політичного притулку в Україні має намір звернутися до суду.

Косвінцев отримав права аналогічні з правами громадян України, окрім виборчого права.

24.ua