Ахметов: Донбас бомбити не можна, потрібні переговори

Про це заявив олігарх в ефірі "Подій тижня", передає ДеПо.

"Донецьк бомбити не можна. Донбас бомбити не можна. Не можна руйнувати міста, не можна руйнувати селища, не можна руйнувати інфраструктуру. А найголовніше не можна допустити того, щоб гинули і страждали люди. Донецьк-столиця Донбасу, а Донбас-це символ праці", - заявив Ахметов.

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Ахметов підкреслив, що бачить "щасливий Донбас тільки в єдиній Україні", а ситуацію на сході треба вирішувати тільки за допомогою переговорів.