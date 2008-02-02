Росія не пустила українського політолога через «дзвінок згори»

Український політолог Сергій Таран, який зник напередодні в Санкт-Петербурзі, близько 19 години суботи повернувся в Україну.

Як повідомляє телеканал "Інтер", зв’язок із політологом з`явився лише у суботу ввечері.

За інформацією каналу, Таран провів ніч на території аеропорту "Пулково" у штабі прикордонної служби.

Як повідомили прикордонники українським дипломатам, перебування Тарана в Росії є небажаним.

За їх словами, відповідний дзвінок надійшов керівництву прикордонної служби "Пулково" від вищого керівництва.

Українська правда