Росія не пустила українського політолога через «дзвінок згори»
20:13, 02 лютого 2008Політика
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Таран провів ніч на території аеропорту
Український політолог Сергій Таран, який зник напередодні в Санкт-Петербурзі, близько 19 години суботи повернувся в Україну.
Як повідомляє телеканал "Інтер", зв’язок із політологом з`явився лише у суботу ввечері.
За інформацією каналу, Таран провів ніч на території аеропорту "Пулково" у штабі прикордонної служби.
Як повідомили прикордонники українським дипломатам, перебування Тарана в Росії є небажаним.
За їх словами, відповідний дзвінок надійшов керівництву прикордонної служби "Пулково" від вищого керівництва.
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