Для надходження допомоги на схід України відкрито гуманітарні коридори - Аваков



Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив сьогодні в Слов`янську, повідомляє сайт МВС.

«Першочергове завдання, яке поставили президент і прем`єр-міністр: у Слов`янську і Краматорську нормалізувати життя мирних громадян», - наголосив міністр.

За його словами, головне, щоб «жителі Слов`янська та Краматорська отримали якнайшвидше те, що необхідно кожному громадянину України: турботу про себе, в даній ситуації, щоб у Слов`янськ повернулося світло, вода, елементарний зв`язок, щоб запрацювало телебачення».

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Аваков також зазначив, що в найкоротші терміни телевізійну вишку, зруйновану сепаратистами на горі Карачун, відновити не вдасться, проте телевізійний сигнал з`явиться протягом тижня.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 липня, українські силовики звільнили від терористів Слов’янськ і Краматорськ, які були захоплені в середині квітня.