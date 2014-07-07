Над міськуправлінням міліції Костянтинівки піднято прапор України
02:41, 07 липня 2014Політика
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За наказом Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова правопорядок на вулицях Костянтинівки Донецької області забезпечується спільними силами місцевих підрозділів МВС та зведеного загону міліції спеціального призначення.
Над міськуправлінням міліції Костянтинівки піднято прапор України / lenta-ua.net
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.
Особовий склад міського управління міліції приступив до виконання своїх службових обов'язків відповідно до Присяги народу України.
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Тим часом в міськуправлінні буде працювати слідчо-оперативна бригада, члени якої вивчатимуть діяльність кожного співробітника міліції під час окупації міста терористами.
Зараз над міським управлінням внутрішніх справ піднято державний прапор України.
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