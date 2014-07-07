Над міськуправлінням міліції Костянтинівки піднято прапор України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

Особовий склад міського управління міліції приступив до виконання своїх службових обов'язків відповідно до Присяги народу України.

Читайте такожНад Краматорськом підняли український прапор - очевидці

Тим часом в міськуправлінні буде працювати слідчо-оперативна бригада, члени якої вивчатимуть діяльність кожного співробітника міліції під час окупації міста терористами.

Зараз над міським управлінням внутрішніх справ піднято державний прапор України.