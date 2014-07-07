Вночі терористи здійснили ряд нападів на позиції сил АТО - Тимчук
07:45, 07 липня 2014Політика
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За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», за ніч терористи здійснили ряд нападів на позиції сил АТО.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центра військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Зі стрілецької зброї обстріляні блокпости сил АТО біля н.п. Амвросіївка і Рубіжне. Втрат серед силовиків немає. Обстріляний опорний пункт сил АТО в районі прикордонного пункту пропуску «Должанський». Обстріл вівся з мінометів. Всього бойовиками було випущено близько 30 мін. Втрат серед силовиків немає", - зазначив експерт.Читайте такожРНБО планує повну блокаду терористів у Донецьку та Луганську
Крім цього, був здійснений обстріл позицій сил АТО поблизу населеного пункту Кременна. Один силовик поранений.
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