Вночі терористи здійснили ряд нападів на позиції сил АТО - Тимчук

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центра військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Зі стрілецької зброї обстріляні блокпости сил АТО біля н.п. Амвросіївка і Рубіжне. Втрат серед силовиків немає. Обстріляний опорний пункт сил АТО в районі прикордонного пункту пропуску «Должанський». Обстріл вівся з мінометів. Всього бойовиками було випущено близько 30 мін. Втрат серед силовиків немає", - зазначив експерт.Читайте такожРНБО планує повну блокаду терористів у Донецьку та Луганську

Крім цього, був здійснений обстріл позицій сил АТО поблизу населеного пункту Кременна. Один силовик поранений.