Жителі Кіровоградської області відправили 13,5 тонни гуманітарної допомоги для Слов'янська
09:32, 07 липня 2014Політика
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З Кіровоградської області відправили 13,5 тонн гуманітарної допомоги для жителів Слов'янська.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС в області, з Кіровограда до міста Слов’янська Донецької області відбув вантаж з гуманітарною допомогою у супроводі машини пожежно-рятувальної служби області.Читайте такожПорошенко доручив надати гуманітарну допомогу мешканцям Слов’янська
Вантаж призначений для людей, які на сьогодні залишаються у районі проведення антитерористичної операції і яким не вистачає багатьох речей, і у першу чергу – продуктів харчування. Небайдужі мешканці регіону передали продукцію своїх підприємств, зокрема м'ясні та хлібобулочні вироби, борошно, цукор, олію, крупи, солодощі, воду, консерви тощо.
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