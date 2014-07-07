Терористи вивезли з заводу в Харцизьку 15 вантажних автомобілів

У Донецькій області з Харцизького трубного заводу (входить у компанію СКМ) озброєні люди вивезли 15 одиниць техніки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили працівники даного підприємства. За їх словами, вчора, 6 липня, «автоматники в масках увірвалися на територію трубного заводу, поклали охорону підприємства, а начальника охорони спочатку взяли в заручники і стали розкривати гаражі».

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Працівники розповіли, що всього з гаражів терористами було вивезено 15 різних вантажних автомобілів. «Начальника охорони бойовики потім відпустили, надавши йому розписку, що це вони конфіскували заводські автомобілі»,- пояснили співрозмовники УНІАН і додали, що на даний час «заводоуправління Харцизького трубного заводу розпущено».