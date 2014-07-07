У порушників морського кордону України стрілятимуть на ураження

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шишолін заявив на прес-конференції.

“З учорашнього дня ми змушені попередити всіх про те, що ті, хто не виконує вимоги Держприкордонслужби, будуть попадати під обстріл. Сьогодні ми були змушені вже застосувати зброю по рибалках в районі Сєдово, де корабель “Донецьк” відмітив рух маломірних плавзасобів, що не виконали вимогу про зупинку. До них була застосована зброя”, - сказав Шишолін.Читайте такожКордон України закритий вогневим контролем - МВС

Він пояснив, що такими маломірними плавзасобами виявилися рибалки, які вийшли в море в порушення установленого порядку.