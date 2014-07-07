У порушників морського кордону України стрілятимуть на ураження
14:14, 07 липня 2014Політика
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Перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін попереджає порушників державного кордону в Азовському морі, що в разі невиконання вимог про зупинку плавзасобів, прикордонники будуть відкривати вогонь на ураження.
У порушників морського кордону України стрілятимуть на ураження / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Шишолін заявив на прес-конференції.
“З учорашнього дня ми змушені попередити всіх про те, що ті, хто не виконує вимоги Держприкордонслужби, будуть попадати під обстріл. Сьогодні ми були змушені вже застосувати зброю по рибалках в районі Сєдово, де корабель “Донецьк” відмітив рух маломірних плавзасобів, що не виконали вимогу про зупинку. До них була застосована зброя”, - сказав Шишолін.Читайте такожКордон України закритий вогневим контролем - МВС
Він пояснив, що такими маломірними плавзасобами виявилися рибалки, які вийшли в море в порушення установленого порядку.
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