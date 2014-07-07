МЗС Німеччини закликає владу України до переговорів з терористами

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС ФРН, про це Штайнмайєр заявив під час візиту до Монголії.

"Навіть якщо ситуація на сході України змінилася на користь українських силовиків, то тут не буде виключно військового вирішення конфлікту. Тим більше, що більшість сепаратистів тепер засіли в самому Донецьку", - сказав Штайнмайєр.

Він нагадав, що 6 липня у Києві відбулася зустріч контактної групи для вирішення конфлікту на Донбасі, і назвав переговори важкими. "Усі сторони підтримали декларацію, ухвалену 2 липня у Берліні, яка означає продовження розмов, у тому числі з представниками сепаратистів для того, аби досягнути спільної мети, а саме припинення - вогню на сході України", - сказав німецький міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 2 липня у Берліні міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ підписали спільну декларацію, в якій окреслили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, згідно з яким зустріч контактної групи мала відбутися до 5 липня.