Янукович і Ко продовжують фінансувати і поставляти терористів в Україну - СБУ

Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Свободи слова".

"Дуже важливо для країни, щоб колишній президент Янукович був виданий нашому українському суду, постав перед судом. Оскільки і він, і колишній керівник СБУ пан Якименко, і колишній керівник МВС Захарченко - це люди, які дійсно готували, знали про майбутню агресію, що фінансували і продовжують фінансувати постачання зброї, мобілізацію бойовиків з Російської Федерації, їх переправлення на війну вже, власне, як терористів", - заявив Наливайченко.