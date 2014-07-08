Янукович і Ко продовжують фінансувати і поставляти терористів в Україну - СБУ
00:30, 08 липня 2014Політика
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Колишній президент Віктор Янукович і колишні керівники СБУ і МВС Олександр Якименко та Віталій Захарченко повинні постати перед судом за підготовку агресії на Донбасі і за продовження фінансування бойовиків.
Янукович і Ко продовжують постачати терористів в Україну / Фото УНІАН
Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Свободи слова".
"Дуже важливо для країни, щоб колишній президент Янукович був виданий нашому українському суду, постав перед судом. Оскільки і він, і колишній керівник СБУ пан Якименко, і колишній керівник МВС Захарченко - це люди, які дійсно готували, знали про майбутню агресію, що фінансували і продовжують фінансувати постачання зброї, мобілізацію бойовиків з Російської Федерації, їх переправлення на війну вже, власне, як терористів", - заявив Наливайченко.
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